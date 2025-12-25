Netanyahu'dan tarihi hamle: Savunma sanayii için 110 milyar dolarlık dev bütçe!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin iç istihbarat servisi Şin-Bet’in genel merkezinde güvenlik ve dışişleri kurmaylarıyla bir araya gelerek savunma sanayiinin geleceğini masaya yatırdı. Netanyahu, İsrail'i teknolojik olarak dünyanın zirvesine taşırken aynı zamanda askeri alanda "mümkün olan en yüksek düzeyde bağımsız" bir yapıya kavuşturmak istediklerini belirtti. Bu stratejik dönüşümün temelini ise 350 milyar İsrail şekeli, yani yaklaşık 110 milyar dolarlık devasa bir ek yatırım paketi oluşturuyor.

BASKILARA KARŞI "YERLİ ÜRETİM" KALKANI

Netanyahu, savunma sanayiinde tam bağımsızlığa ulaşmanın zorluklarını kabul etse de, özellikle hava platformları ve stratejik silah sistemlerinin yerlileştirilmesi için yoğun çaba harcayacaklarını vurguladı. Dışa bağımlılığın azalmasının, müttefiklerle ilişkilerde İsrail'in elini güçlendireceğini savunan Netanyahu, "Bağımsızlık, uluslararası baskılara karşı koyma kapasitemizi artıracak ve bize harekat esnekliği sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Bu hamle, İsrail'in diplomatik krizlerde silah ambargosu gibi tehditlerden etkilenmemek adına attığı en somut adım olarak yorumlanıyor.

ABD BAĞIMLILIĞI SORGULANIYOR

İsrail'in mevcut savunma yapısında en büyük tedarikçisi ABD olmaya devam ediyor. Savunma Bakanlığı verilerine göre, Ekim 2023’ten bu yana İsrail'e 1000 uçak, 150 deniz aracı ve 120 bin tonun üzerinde askeri mühimmat sevk edildi. Özellikle ABD ve Almanya üzerinden yürütülen bu devasa sevkiyat zinciri, İsrail'in savunma gücünün can damarını oluşturuyor. Ancak Netanyahu'nun açıkladığı 110 milyar dolarlık yeni plan, bu devasa bağımlılığı orta ve uzun vadede minimize etmeyi amaçlıyor.