Netanyahu'dan Macron'a uyarı: Onunla görüşme

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, teröristbaşı Netanyahu ile Macron bölgesel gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"İran ile görüşmek için doğru bir zaman değil" uyarısı

Fransa tarafının isteği üzerine yapıldığı belirtilen görüşmede, her türlü saldırıya karşı terör devleti İsrail'in kendisini koruyacağını kaydeden Netanyahu, "Bölgede saldırganlığını artıran İran ile görüşmek için doğru bir zaman değil." ifadesini kullandı.

Macron Trump'a "Ruhani ile görüşün" demişti

Macron, Fransa'nın Biarritz kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nin son gün oturumunun ardından ABD Başkanı Donald Trump ile ortak basın toplantısı düzenlemiş, burada yaptığı açıklamada, gelecek haftalarda Başkan Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görüşmesini istediğini belirterek, "Görüşmenin gerçekleşebilmesi ve anlaşma yapılabilmesi için şartları oluşturduk." demişti.

Trump olumlu sinyal vermişti

Trump da Ruhani ile görüşme ihtimaline ilişkin "Koşullar doğru olursa tabii ki kabul ederim." ifadesini kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Trump'ın açıklamasına, "Yaptırımları sona erdirmedikleri sürece İran-ABD ilişkileriyle ilgili hiçbir olumlu gelişmeye şahit olmayacağız." cevabını vermişti.