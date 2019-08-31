Netanyahu'dan Macron'a uyarı: Onunla görüşme
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın bölgede 'saldırganlığını artırdığını' iddia ederek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a böylesi bir süreçte Ruhani ile görüşmenin 'doğru olmadığını' söyledi.31 Ağustos 2019 Cumartesi 01:45
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, teröristbaşı Netanyahu ile Macron bölgesel gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"İran ile görüşmek için doğru bir zaman değil" uyarısı
Fransa tarafının isteği üzerine yapıldığı belirtilen görüşmede, her türlü saldırıya karşı terör devleti İsrail'in kendisini koruyacağını kaydeden Netanyahu, "Bölgede saldırganlığını artıran İran ile görüşmek için doğru bir zaman değil." ifadesini kullandı.
Macron Trump'a "Ruhani ile görüşün" demişti
Macron, Fransa'nın Biarritz kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nin son gün oturumunun ardından ABD Başkanı Donald Trump ile ortak basın toplantısı düzenlemiş, burada yaptığı açıklamada, gelecek haftalarda Başkan Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görüşmesini istediğini belirterek, "Görüşmenin gerçekleşebilmesi ve anlaşma yapılabilmesi için şartları oluşturduk." demişti.
Trump olumlu sinyal vermişti
Trump da Ruhani ile görüşme ihtimaline ilişkin "Koşullar doğru olursa tabii ki kabul ederim." ifadesini kullanmıştı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Trump'ın açıklamasına, "Yaptırımları sona erdirmedikleri sürece İran-ABD ilişkileriyle ilgili hiçbir olumlu gelişmeye şahit olmayacağız." cevabını vermişti.
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