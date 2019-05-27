Netanyahu'dan Liberman'a çağrı Terör devleti İsrail'in başbakanı Netanyahu, İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman'a koalisyon hükümetine katılma konusundaki tavrını gözden geçirme çağrısı yaptı.

Terör devleti İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ı koalisyon hükümetinin kurulması konusundaki tavrını gözden geçirmeye çağırdı. Mecliste yaptığı konuşmada Liberman'ı koalisyon hükümetine katılma konusunda ikna edemediğini belirten Netanyahu, "Hâlâ vaktimiz var ve ben bu süre zarfında hükümeti kurmaya çalışacağım." dedi. Ülkeyi yeniden seçim sürecine sürüklemenin gereksiz olduğunu savunan Netanyahu, Liberman'a konumunu yeniden gözden geçirme ve hükümetin en kısa sürede kurulması için iş birliği yapma çağrısında bulundu. Netanyahu'nun koalisyon görüşmelerinin başarısızlığa uğraması üzerine partisi Likud'un sunduğu, meclisin feshedilmesini öngören yasa tasarısı ilk oylamadan geçmişti. Tasarı, iki oylamadan daha geçerek kabul edilirse İsrail'de yeniden seçime gidilecek. İsrail Evimiz Partisi, koalisyon hükümetine katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısının meclisten geçmesini şart koşuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.