Netanyahu'dan küstah açıklama! 'Saldırıları artıracağız'
Terör Devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Suriye'de çekilme kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırıları artıracağız" dedi.20 Aralık 2018 Perşembe 14:25
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin çekilmesinin ardından Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırılarını artıracaklarını söyledi.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekme kararının ardından, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.
Netanyahu, "İran'ın Suriye'de yerleşme yönündeki çabalarına karşı çok agresif davranmaya devam edeceğiz. Eylemlerimizi azaltmayacağız, çoğaltacağız. Bunu ABD'nin tam desteği ve arka çıkmasıyla yapacağız" ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ