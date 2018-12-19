Netanyahu'dan Hizbullah açıklaması!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi’ne Lübnan sınırındaki Hizbullah tünellerine karşı tedbir alma çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili bir Güvenlik Konseyi toplantısından önce konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki BM birliklerinin varlığının ülkenin tüm bölgelerine sınırsız erişime sahip olması gerektiğini ve İsrail'in kendisini savunacağı konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.

"BM Lübnan'a ulaşmalı"

"Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) güney Lübnan'daki herhangi bir bölgeye ulaşmalı" diyen Netanyahu, İran destekli Hizbullah’ın UNIFIL'in çalışmalarını engellememesi gerektiğini vurguladı.

Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi'ne hakikati, huzuru ve güvenliği savunmak ve gerekli tedbirleri almak için çağrıda bulunarak, “İsrail’in, İran’a karşı kendini ve halkını koruması onun hakkıdır” ifadelerini kullandı.

İsrail'in ay başından bu yana Hizbullah’a ait İsrail’i tehdit eden yaklaşık 5 tünel bulduğu açıklandı.