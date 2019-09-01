Netanyahu'dan Batı Şeria mesajı! Yenileri ekleyeceğiz Netanyahu'dan Elkana'daki işgalci yerleşimcilere seslendi. Netanyahu, "Batı Şeria'daki tüm Yahudi yerleşim yerlerini İsrail'in bir parçası yapacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'daki Elkana yerleşiminde yaptığı konuşmada işgalci yerleşimcilere seslendi. Netanyahu, açıklamasında "Batı Şeria'daki yerleşimlerine yenilerini engelleyeceğiz. Batı Şeria'daki tüm yerleşim yerlerini İsrail'in bir parçası yapacağız, Yahudi egemenliğini arttıracağız" dedi KAYNAK: HABER7

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