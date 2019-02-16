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Netanyahu yine karıştırdı

Terör devletleri İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun “Polonyalılar Nazilerle işbirliği yaptı” açılması Tel Aviv-Varşova hattında gerilime neden oldu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:03
Netanyahu yine karıştırdı

KUDÜS

İsrail BaşbakanıBinyamin Netanyahu’nun, “Polonyalılar Nazilerle işbirliği yaptı” açıklaması Tel Aviv-Varşova hattındaki ilişkileri gerdi. 

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki, Twitter hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Netanyahu’nun açıklamalarına tepki gösterdi. 

Cumhurbaşkanı Duda, 18-19 Şubat’ta İsrail’de yapılacak olan ve ülkesinin yanı sıra Çekya, Slovakya ve Macirastan’ın yer aldığı “Vişegrad Grubu” toplantısına değinerek, “Eğer Başbakan Netanyahu’nun açıklaması basına yansıdığı gibi ise, İsrail artık Vişegrad Grubu toplantısı için uygun bir yer değil” ifadesini kullandı. 

İsrail’in Varşova Büyükelçisi, Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Netanyahu’nun açıklamalarına izahat getirmesi istendi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, önceki gün düzenlenen “Ortadoğu’da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek” başlıklı konferansa katılmak için gittiği Polonya’nın başkenti Varşova’da “Polonyalılar Nazilerle işbirliği yaptı” demişti. 

 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:03
  1. Binyamin Netanyahu
  2. İsrail
  3. Andrzej Duda
  4. Polonya
  5. Mateusz Morawiecki
  6. Netanyahu

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