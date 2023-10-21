Netanyahu ülkedeki kontrolü kaybediyor

Hamas Aksa Tufanı harekâtı sonrası dengesi şaşan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hala kendine gelebilmiş değil.

Kendi istikbali için savaş naraları atsa da İsrailliler olanlardan Netanyahu'yu sorumlu tutuyor.

Ma'ariv gazetesinde Cuma günü yayınlanan bir ankete göre İsraillilerin %80'i Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim'de Hamas tarafından gerçekleştirilen harekâtın ortaya çıkardığı güvenlik zaaflarının sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğine inanıyor.

Genelkurmay başkanı, askeri istihbarat başkanı ve Şin Bet istihbarat servisinin başkanı, servislerinin yaklaşık 1.400 İsraillinin öldürüldüğü saldırıyı önleyemediğini itiraf etti.

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Netanyahu'nun koalisyon ortağı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de hükümet liderliğinin ve güvenlik birimlerinin ülkeyi korumakta başarısız olduğunu söyledi ancak başbakanın kendisi henüz net bir sorumluluk açıklaması yapmadı.

Netanyahu bu hafta yaptığı açıklamada 7 Ekim saldırısıyla ilgili pek çok soru işareti olduğunu ve "her şeyi derinlemesine araştıracağız" dedi.

Netanyahu'nun iktidardaki Likud partisi seçmenlerinin bile %69'u sorumluluğu kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Anket, Netanyahu'nun geçen hafta birlik hükümetine katılan muhalefetteki merkez partinin lideri eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın çok gerisinde kaldığını gösterdi. Ankete katılanların %48'i Gantz'ın daha iyi bir başbakan olacağını düşünürken, bu oran Netanyahu için sadece %28'de kaldı.

NETANYAHU AYKIRI SESLERİ SUSTURMAYA ÇALIŞIYOR

Kendi kabinesinden dahi eleştiriler alan Netanyahu, X üzerinden yaptığı son paylaşımda kabinedeki tartışmaların dışarıya aktarılmamasını istedi.

Milli Güvenlik Konseyi(MGK) başkanı Tzachi Hanegbi bugün askeri sansür şefi Tuğgeneral Kobi Mandelblit'e acil bir mektup gönderdi ve ondan savaş sırasında kabine tartışmalarına ilişkin her türlü ayrıntının yayınlanmasını yasaklamasını talep etti. MGK başkanı mektubunda, kabine tartışmalarından sansürcüler tarafından onaylanan yayın akışının devletin güvenliğine ciddi, kesin ve acil zararlar verdiğini ve bunların derhal durdurulması gerektiğini belirtti.

Kaynaklar Netanyahu'ya karşı aykırı seslerin gittikçe arttığı ve kısa süre içerisinde siyasi depremlerin yaşanabileceğini aktarıyor.