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Dünya Netanyahu-Trump ittifakı felakettir
Dünya

Netanyahu-Trump ittifakı felakettir

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Dış İlişkiler Müsteşarı Nebil Şas, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki çıkar ittifakının felakete yol açacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:13:00 -
Netanyahu-Trump ittifakı felakettir

Sosyalist Enternasyonal Örgütü’nün sanal toplantısına katılan Şas, söz konusu ittifakın tüm barış fırsatlarını yok ettiğini ve bölgedeki istikrarı sarstığını belirtti.

“Netanyahu-Trump arasındaki çıkar ittifakı felakete yol açacak” ifadesini kullanan Şas, barışın tesis edilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ancak Filistin halkının haklarını geri almasıyla mümkün olduğunu, bunun başında da başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının geldiğini kaydetti.

Öte yandan; Siyonist basını, Suudi Arabistan’ın İsrail’le normalleşme için Trump’a söz verdiğini ve başkanlık seçimini kazanmasından sonra “hediye” olarak açıklanacağını belirtti.

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