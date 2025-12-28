Netanyahu neye uğradığını şaşırdı: Trump'ın ekibi desteği çekti!

Trump'ın A takımındaki JD Vance ve Marco Rubio, barış sürecini sabote ettiği gerekçesiyle Netanyahu'ya sırtını döndü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın ekibi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Al-Sharq Al-Awsat'ın Axios'a dayandırdığı habere göre, Trump'ın "A Takımı" olarak bilinen üst düzey yetkilileri, Netanyahu'nun barış sürecini kasten sabote ettiğini düşünüyor.

En yakın müttefiklerini kaybetti

İsrailli kaynaklara göre Netanyahu, sadece Demokratların değil, Cumhuriyetçi kanadın en şahin isimleri olan Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da desteğini kaybetti. Trump'ın damadı Jared Kushner ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Netanyahu ile anlaşmazlık yaşadığı ve sürecin tıkanmasından İsrail liderini sorumlu tuttuğu belirtiliyor.

"Önüne gelene ateş ediyorlar"

Washington'daki rahatsızlık sadece diplomatik koridorlarla sınırlı değil. Beyaz Saray'dan ismini vermeyen bir yetkili, sahadaki İsrail askerlerinin disiplinsizliğine dikkat çekerek, "IDF komutanlarının önüne gelene ateş etmeye meraklı olduğunu düşünüyoruz" itirafında bulundu. ABD yönetimi, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'deki saldırıların sürmesini "kabul edilemez" buluyor.

Türkiye ile yakın temas

Haberde ayrıca, Trump'ın ekibinin ateşkesin ikinci aşaması için Türkiye, Mısır ve Katar ile yakın bir çalışma yürüttüğü vurgulandı. Pazartesi günü Trump ile Netanyahu arasında yapılacak kritik görüşmenin, Gazze'deki sürecin kaderini belirleyeceği ifade ediliyor.

Daily Ummah