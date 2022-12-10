Netanyahu koalisyon için 14 gün daha istedi
İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan bu sürenin uzatılmasını talep etti.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Netanyahu, Herzog’dan, hükümeti kurma görevi için süreyi 2 haftalığına uzatmasını istedi. Netanyahu, Herzog’a “Hükümet kurma müzakereleri sürüyor ve büyük ilerleme kaydedildi” dedi.
Başka ayrıntıya yer verilmeyen haberde, İsrail Cumhurbaşkanının, Netanyahu’nun talebini kabul edip etmediğinden de bahsedilmedi. Herzog’un, Netanyahu’ya hükümeti kurması için verdiği yasal süre pazar günü sona eriyor.
Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail’de 1 Kasım’da yapılan erken genel seçimde, Netanyahu’nun başını çektiği sağ blok, 120 sandalyeli meclise 64 milletvekili kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Herzog, hükümeti kurmak görevini Netanyahu’ya vermişti.