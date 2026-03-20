  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya Netanyahu İsrail'e ayrı dünyaya ayrı konuştu!
Dünya

Netanyahu İsrail'e ayrı dünyaya ayrı konuştu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Netanyahu İsrail'e ayrı dünyaya ayrı konuştu!

Batı Kudüs’te yer altındaki güvenli bölgede basın mensuplarıyla buluşan İsrail Başbakanı Netanyahu, İran saldırıları konusunda hedef şaşırttı. İbranice konuşurken "Ne kadar gerekiyorsa o kadar sürecek" diyen Başbakan, İngilizceye geçtiğinde "Savaş beklenenden hızlı bitecek" ifadelerini kullandı. Toplantıda ayrıca Pars doğalgaz sahasına yönelik saldırıyı da resmen itiraf etti.

İran füzeleri korkusuyla -1. katta gerçekleştirilen toplantıda Netanyahu, İsrail'in stratejik hedeflerini nükleer programı çökertmek, balistik füze kapasitesini yok etmek ve rejim değişikliğini sağlamak olarak sıraladı.

"URANYUM ZENGİNLEŞTİRME İMKANI KALMADI"

İran'ın enerji ve askeri sanayisini felç ettiklerini iddia eden Netanyahu, "İran'ın bugün uranyum zenginleştirme ve balistik füze üretme imkanı yok" dedi. Ayrıca, İran'ın güneyindeki stratejik Pars doğalgaz rafinerisine düzenlenen saldırıyı İsrail'in tek başına gerçekleştirdiğini ilk kez itiraf etti.

TRUMP İLE MAR-A-LAGO GÖRÜŞMESİ

ABD’yi savaşa sürüklediği yönündeki eleştirilere yanıt veren Netanyahu, Trump ile tam koordinasyon içinde olduklarını savundu. Mar-a-Lago’daki görüşmeye atıfta bulunarak, "Ben Trump'ı ikna etmedim, o zaten nükleer silahın engellenmesi gerektiğini söyledi ve beni anladı" iddiasında bulundu. Trump'ın talebi üzerine enerji tesislerine yönelik gelecekteki saldırıları ertelediklerini de sözlerine ekledi.

HÜRMÜZ'E BYPASS VE KARA HAREKATI

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığı aşmak için Arap Yarımadası üzerinden doğrudan İsrail limanlarına uzanan alternatif bir enerji rotası öneren Netanyahu, bölgenin lojistik kaderini değiştireceklerini öne sürdü. Rejim değişikliği için ise "Devrimleri sadece havadan yapamazsınız, kara bileşeni şart" diyerek olası bir kara operasyonunun kapısını açık bıraktı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23