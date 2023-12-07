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Medya Netanyahu ile Altaylı arasında ne fark var? Birinin adı Binyamin diğerinin adı maalesef ki Fatih
Medya

Netanyahu ile Altaylı arasında ne fark var? Birinin adı Binyamin diğerinin adı maalesef ki Fatih

Yeniakit Publisher
2023-12-07 18:36:00 - 2023-12-07 18:43:52
Netanyahu ile Altaylı arasında ne fark var? Birinin adı Binyamin diğerinin adı maalesef ki Fatih

Müslümanlara karşı nefreti gözünü döndüren Fatih Altaylı, katliam üzerinden de ırkçılık yaparak haddini aştı. Gazze kasabı Netanyahu'nun Müslüman soykırımını neredeyse meşrulaştıran Altaylı, "Müslüman Müslüman’ı öldürünce sorun olmuyor da, Yahudi öldürünce mi sorun oluyor sadece! " ifadelerini kullandı.Daha da ileri giderek Müslümanların sinir uçlarıyla oynayan Altaylı, Netanyahu'dan farkının sadece 'isim'den ibaret olduğunu gösterdi.

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Katliamlarını inançlarına dayandıran Netanyahu, kadın-çocuk demeden bombardımanı sürdürürken, Türk toplumunda adı Müslüman yaşayışı-düşüncesi gayrimüslim gibi olan tipler ise Hamas'ı suçlayıp İsrail'in katliamlarını normalleştirme yarışına girdi. Bunların başını da her fırsatta Müslümanları alaşağı eden Fatih Altaylı çekti. Katliamların ilk günlerinde alelacele İsrail Büyükelçisini kanalına çıkartarak İsrail propagandası yapan Altaylı, bununla da kalmayıp meseleyi ırkçılığa kadar götürdü.

Türk halkı adına yargı dağıttı!

İsrail'in Filistin'de katlettiği insan sayısının 17 bine yaklaştığını belirten Altaylı, "Biliyorsunuz, Filistin’deki duyarlılığımızın temel nedeni, burada sivillerin de öldürülmesi ve “din kardeşi” diye bildiğimiz Araplara yönelik zulüm. İslamcısı ile laiki ile Türk halkı bundan rahatsız." ifadelerini kullandı.

Katliam üzerinden ırkçılık!

Filistin'deki katliam üzerinden bile 'ırkçılık' yapan Altaylı, "Peki Filistin’de, Gazze’de öldürülen 17 bin kişi Müslüman ve sivil de, biraz daha aşağıda, aynı yarımadanın daha güneyinde, Yemen’de öldürülenler ne! Onlar insan değil mi! Yemen’de kaç kişi öldü biliyor musunuz! Savaşta ölenlerin sayısı 154 bin" diyerek 'ölü sayısını' yarıştırdı.

Yazısında daha da ileri giderek Yahudinin katliamını adeta meşrulaştırmaya çalışan Altaylı, "Gazze ile ne farkı var Yemen’in? Yemenliler insan değil mi, hadi o umurunuzda değil, Müslüman değil mi! Müslüman Müslüman’ı öldürünce sorun olmuyor da, Yahudi öldürünce mi sorun oluyor sadece! Filistinli çocuklar çocuk, siviller sivil de… Yemendekiler ne!" ifadelerini kullandı.

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