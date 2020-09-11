  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Netanyahu eleştirilerin ardından BAE anlaşması için ABD'ye özel uçakla gitmekten vazgeçti
Aktüel

Netanyahu eleştirilerin ardından BAE anlaşması için ABD'ye özel uçakla gitmekten vazgeçti

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:46:27 -
Netanyahu eleştirilerin ardından BAE anlaşması için ABD'ye özel uçakla gitmekten vazgeçti

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaşmanın imza törenine katılmak için ABD'ye özel uçakla gitme planından eleştiriler üzerine geri adım attı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, öncekinin aksine Netanyahu'nun özel bir uçak yerine heyetteki diğer İsrailli yetkililerle birlikte Washington'a gideceği belirtildi.

BAE ile İsrail arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması için 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenecek imza törenine katılacak olan Netanyahu ve ailesinin, daha önce, heyetteki diğer yetkililerden ayrı olarak özel bir uçakla ABD'ye gideceği açıklanmıştı.

Yeni tip koronavirüs salgını gerekçesiyle Netanyahu ve ailesinin özel uçakla gitmesine karar verildiği ifade edilmişti.

Bu kararın ardından muhalefet partileri Netanyahu'yu hedef alırken, başta Kamu Yayın Kuruluşu KAN olmak üzere ülkenin önde gelen 3 televizyonu İsrail'den ABD'ye ekip göndermeme karar almış ve Washington'daki muhabirlerinin imza törenini takip edeceğini duyurmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uğur Işılak'ın 'Erdoğan' paylaşımı olay oldu
Gündem

Uğur Işılak'ın 'Erdoğan' paylaşımı olay oldu

Sanatçı Uğur Işılak’ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili #ErdoğanınYanındayız etiketiyle yaptığı paylaşım büyük beğeni..
Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor
Siyaset

Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında İstanbul Sözleşme'sinin kadına şiddeti engellemediğini b..
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

Haddini aşan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi hedef alan Varvitsiotis..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı