  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Netanyahu: Ekonomimize milyarlar pompalanacak
Dünya

Netanyahu: Ekonomimize milyarlar pompalanacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son günlerde BAE gibi Arap ülkeleriyle yapılan normalleşme anlaşmalarından dolayı İsrail'e milyarların akacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 04:49:00 -
Netanyahu: Ekonomimize milyarlar pompalanacak

ABD’nin başkenti Washington'da imzalanacak olan normalleşme anlaşması öncesinde Telaviv’den ayrılmadan önce, basına açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılacak barış anlaşmasının İsrail ekonomisine milyarları pompalayacağını söyledi.

Netanyahu, bir ay içinde iki barış anlaşması imzalanmasının tarihi bir başarı olduğunu da vurguladı.

Netanyahu'nun ofisi tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, anlaşmanın ekonomik ve diplomatik yarışı getireceği, böylece İsrail’e milyonlar pompalanacağı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından alınan normalleşme kararı sonrası İslam dünyasından BAE'ye çok sert tepki gelmişti. Bahreyn'in normalleşme kararı sonrası da İran Devrim Muhafızları bu ülkeyi tehdit etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler
Gündem

FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler

FETÖ teröristleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) köpekleri Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 'Bu gece bir şeyler' ola..
Erdoğan'ın sözleri Fransa'yı salladı! Feryadı bastılar
Gündem

Erdoğan'ın sözleri Fransa'yı salladı! Feryadı bastılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasında kendisine karşı hadsiz sözler sarfeden Fransa Cumhurbaşkanı Macron üzerinden Fransa ve Yunanista..
Doğu Akdeniz’de gerilim varken Mısır'ın kuzeyinde tehlikeli gelişme! Rusya 15 savaş gemisi konuşlandırdı
Dünya

Doğu Akdeniz’de gerilim varken Mısır'ın kuzeyinde tehlikeli gelişme! Rusya 15 savaş gemisi konuşlandırdı

Mısır'ın kuzeyindeki, Suriye ile Kıbrıs arasında konuşlandırılan 15 Rus savaş gemisinin fotoğrafları ortaya çıktı.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı