Netanyahu: Ekonomimize milyarlar pompalanacak

ABD’nin başkenti Washington'da imzalanacak olan normalleşme anlaşması öncesinde Telaviv’den ayrılmadan önce, basına açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılacak barış anlaşmasının İsrail ekonomisine milyarları pompalayacağını söyledi.

Netanyahu, bir ay içinde iki barış anlaşması imzalanmasının tarihi bir başarı olduğunu da vurguladı.

Netanyahu'nun ofisi tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, anlaşmanın ekonomik ve diplomatik yarışı getireceği, böylece İsrail’e milyonlar pompalanacağı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından alınan normalleşme kararı sonrası İslam dünyasından BAE'ye çok sert tepki gelmişti. Bahreyn'in normalleşme kararı sonrası da İran Devrim Muhafızları bu ülkeyi tehdit etmişti.