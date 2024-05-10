Netanyahu çok fena yanılıyor! Er ya da geç bu olacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bugüne kadar hakkında dava açılan 52 kişiden 42’si hakkında tutuklama kararı aldığını, bunlardan 21’inin Lahey’deki demir parmaklıkların arkasını gördüğünü hatırlatan Milliyet gazetesi yazarı Hakkı Öcal, “Netanyahu, dahili ve harici suç ortakları tutuklanmayacaklarını, 34 bin 262 kişinin kanının yanlarına kalacağını sanıyorsa, çok aldanıyor” dedi. Öcal, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) ABD ve AB, kendilerini zora sokacak şekilde İsrail’e yardım ve silah yağdırdı, sonra da soykırımı ortağı olarak Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) yargılanmaları ihtimali doğunca silah sevkiyatını “askıya aldıklarını” açıkladı. Ne etkisi oldu? İsrail, Gazze’deki son sözde güvenli bölgede katliama başladı.

Ama bütün bunlar boşuna. UCM bugüne kadar hakkında dava açılan 52 kişiden 42’si hakkında tutuklama kararı aldı. Bunlardan 21’i Lahey’deki demir parmaklıkların arkasını gördü. Netanyahu, dahili ve harici suç ortakları tutuklanmayacaklarını, 34 bin 262 kişinin kanının yanlarına kalacağını sanıyorsa, çok aldanıyor. 6 milyon Yahudi’nin katlinden sorumlu Nazi subayı Adolf Eichmann, Almanya’nın düşmesi sırasında yakalanmış ancak 1945’te kaçmayı başarmıştı. O nasıl 15 yıl sonra yakalandıysa, Netanyahu ve Gazze Soykırımı’nda onunla suç ortağı olanlar da eninde-sonunda hesap verecekler. Başkan Biden, kabinesinin bazı üyeleri, Yahudi lobisinin oyunu ve parasını alma ümidiyle İsrail’e milyarlarca dolar ve tonlarca silah sağlayan siyasetçiler, belki bu eylemlerinin cezasını çekmeyecekler ama genç Amerikalıların vicdanında çoktan mahkum edildiler bile. (…)”



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