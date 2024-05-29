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Dünya Netanyahu bunu hiç beklemiyordu! Fransa'dan Filistin Devleti hamlesi
Dünya

Netanyahu bunu hiç beklemiyordu! Fransa'dan Filistin Devleti hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-05-29 22:40:00 -
Netanyahu bunu hiç beklemiyordu! Fransa'dan Filistin Devleti hamlesi

İsrail'in Gazze'deki katliamları uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekerken Fransa'dan şaşırtan bir hamle geldi. Macron, ülkesinin "gerekli reformları yapması" halinde Filistin'i tanıyabileceğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Macron'un Abbas'a Fransa'nın "gerekli reformları yapması" halinde Filistin'i tanıyabileceğini ifade ettiği aktarıldı. Açıklamada, ayrıca Macron'un Abbas'a Fransa'nın Filistinliler ve İsrailliler için "ortak bir vizyon" ve "güvenlik garantileri" oluşturma taahhüdünü ifade ettiği belirtildi.

Macron'dan "tabu" çıkışı

Macron dün yaptığı açıklamada, Filistin'in Fransa tarafından tanınmasının "tabu olmadığını" ve "bir Filistin Devleti'ni tanımaya tamamen hazır olduğunu" söylemişti.

Macron, Filistin'in tanınmasının İsrail'in ve bölge devletlerinin dahil olduğu bir sürecin parçası olarak faydalı bir zamanda tanınması gerektiğini düşündüğünü belirtmiş, "Duygusal yaklaşarak bir tanıma yapmayacağım" demişti.

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