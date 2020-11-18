Netanyahu, aralıkta BAE’yi ziyaret edecek
Filistin davasını satıp, siyonistlerle normalleşen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ağırlamaya hazırlanıyor.
İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Netanyahu’nun gelecek ay ortasında BAE’ye ilişkileri normalleştirme anlaşması sonrası ilk resmi ziyareti yapacağı belirtildi. Netanyahu’nun söz konusu ziyarete BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’in daveti üzerine karar verdiği ifade edildi.
Öte yandan; İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün işgal edilmiş Kudüs’te ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile normalleşme anlaşması yaptığı Bahreyn Dışişleri Bakanını ağırlayıp üçlü toplantı yapacak.