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Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin ajanlarının belli aralıklarla İran'a giderek nükleer programı kontrol ettiklerini söyledi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:19
Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor

Dışişleri Bakanlığı'nda İsrailli diplomatlarla bir araya geldiği toplantıda konuşan Netanyahu, İsrail ajanlarının İran'ın "nükleer emellerini" engellemek için bu ülkede operasyonlarına devam ettiğini belirtti.

İran'ın nükleer programına karşı tüm dünyada mücadele ettiklerini dile getiren Netanyahu, "Ne olup bittiğini görmek için belirli aralıklarla İran'ı da ziyaret ediyoruz." ifadesini kullanırken daha fazla ayrıntı vermedi.

'55 bin gizli bilgiye ulaştık'

İsrail Başbakanı Netanyahu nisan ayı sonunda yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını ileri sürmüştü.

İsrail Başbakanı'nın açıklamasının ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya yönelik kararı gözden geçirmesinden birkaç gün önce gelmesi dikkati çekmişti.

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım'da devreye girmişti. İkinci yaptırım paketinde İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:19
  1. İsrail Başbakanı Netanyahu
  2. iran
  3. israil ajanları

YORUM YAZ

  • MilletMillet16 dk önce
    Ajan değil diplomatik temsilci diyelim Çünkü iki ülke kankadır partnerdir. Nükleer nasıl yapılır anlatıyorlardır. Keza İran nükleeri yahudilere mi atar Sünni Müslümanlara mı

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