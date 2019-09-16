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Neslican Tay yoğun bakımdan çıktı mı? Neslican Tay kimdir?

Sosyal medyada kansere karşı verdiği savaş ile tanınan Neslican Tay yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Neslican Tay 2018 yılında tümör nedeniyle bacağını kaybetti ama o hiç yılmadı mücadeleye devam etti. Dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay 16 Eylül'de hastanede yoğun bakıma kaldırılmıştı. Şimdi sevenleri Neslican Tay yoğun bakımdan çıktı mı sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Peki, Neslican Tay kimdir? Neslican Tay yoğun bakımdan çıktı mı? İşte, Neslican Tay sağlık durumuna ilişkin detaylar...

16 Eylül 2019 Pazartesi 21:17
Neslican Tay yoğun bakımdan çıktı mı? Neslican Tay kimdir?

Sosyal medyada kansere karşı verdiği savaş ile tanınan Neslican Tay yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Neslican Tay 2018 yılında tümör nedeniyle bacağını kaybetti ama o hiç yılmadı mücadeleye devam etti. Dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay 16 Eylül'de hastanede yoğun bakıma kaldırılmıştı. Şimdi sevenleri Neslican Tay yoğun bakımdan çıktı mı sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Peki, Neslican Tay kimdir? Neslican Tay yoğun bakımdan çıktı mı? İşte, Neslican Tay sağlık durumuna ilişkin detaylar...

Neslican Tay yoğun bakımdan çıktı mı?

21 yaşında olan Neslican Tay sosyal medyada kanser hastalığı ile verdiği mücadeleyi anlatarak herkesin desteğini almıştı. Hastalığı nedeniyle 1 bacağını kaybeden ama buna rağmen pozitif enerjisini hiç kaybetmeyen Tay, kendisi gibi hastalığa yakalanan kişilere moral ve destek veriyor.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hastalıkla ve bununla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatan Neslican Tay Twitter ve Instagram’ın ardından Youtube’da da yerini almıştı.

Kısa süre önce yaptığı paylaşımda 3 kez yendiği kanser hastalığına 4. kez yakalandığını belirten Tay ciğerlerinde problem olduğunu ve farklı bir kemoterapiye başlayacağını belirtmişti.

Doktorunun Neslican Tay ile ilgili yaptığı açıklama ise şöyle; Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek” denildi.

 

Neslican Tay kimdir?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu ancak Rize’de yaşamını sürdürüyor. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 21:17
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