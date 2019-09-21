Neslican Tay hayatını kaybetti | Neslican Tay kimdir? Neslican Tay hayatı

Kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile adını duyuran Neslican Tay hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan son dakika açıklamasına göre dördüncü kez kansere yakalanan ve tedavi gören üniversite öğrencisi Neslican Tay hayatını kaybetti. Peki, Neslican Tay kimdir? İşte, Neslican Tay hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

Neslican Tay hayatını kaybetti

Sosyal medyada 4 defa yakalandığı kansere savaş açtığı sırada çektiği videolarla fenomen olan Neslican Tay hayatını kaybetti.

Neslican'ın tedavi olduğu hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği “yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör” e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21.20 de kendisini kaybettik. Allah’tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz.

Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü"

Neslican Tay kimdir?

Neslican Tay 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi gördü.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine "Demir Kadın" diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu.