  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bolu'da üretildi! Dünya Türkiye'den almak için sıraya girdi: Tanesi 2 bin 500 lira

O küstah yapımcı istifa kararı aldı!

Tayyip Erdoğan'a bomba "Bayraktar TB2" mektubu! Ağızlar bir karış açık kaldı

Rusya'ya gözdağı! Polonya Başbakanı Morawiecki: Nükleer enerji santrali anlaşması sağlandı!

ABD'den son dakika "Türkiye" açıklaması! Bütün dünyaya böyle duyurdular

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Nefesler tutuldu

İşte o anda yaşananlar! Bahçeli ve Akşener yüz yüze geldi

Bütün şehir nefesini tuttu, ‘içinden ne çıkacak’ diye bekliyor! Tarihi keşif duyuruldu

Tansu Çiller'den flaş çıkış! "Tüm riskleri göğüsleyerek..." deyip az önce açıkladı

Naci Görür Malatya'daki depremin ardından uyardı! Son depremler stres biriktiriyor!
Yerel Nesli tükenmekteydi! Ölüsü bulundu
Yerel

Nesli tükenmekteydi! Ölüsü bulundu

Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan, Siirt kırsalında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 17:38:00 -
Nesli tükenmekteydi! Ölüsü bulundu

Vatandaşlardan gelen, merkeze bağlı Akdoğmuş ile Koçlu köyleri arasındaki dağlık arazide çizgili sırtlan görüldüğü ihbarı üzerine Doğa Korumu ve Milli Parklar (DKMP) Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin incelemesi sonucu, ölü bulunan hayvanın 6-7 yaşlarında çizgili sırtlan olduğu tespit edildi.

DKMP Siirt Şube Müdürlüğünde görevli orman mühendisi Gökhan Şeker, yaptığı açıklamada, sırtlanla ilgili ihbarı aldıktan sonra bölgede inceleme başlattıklarını söyledi.

"Keçi ve koyun sürülerinin olduğu alanlarda vatandaşlar köpek besliyor ve bu köpekler dışarıdan gelen saldırılara karşı diğer canlılara zarar veriyor. İncelememizde çoban köpeklerinin sürülere zarar vermemesi için çizgili sırtlanı parçaladığını görmekteyiz." ifadelerini kullanan Şeker, bu türü vuran kişilerin idari para cezasıyla cezalandırıldığını kaydetti.

Akdoğmuş köyü sakinlerinden Osman Şen de çalıştığı petrol arama şirketiyle bölgede çalışma yaparken hayvanı gördüğünü anlattı.

Bunun bir çizgili sırtlan olduğunu öğrenince ilgili kuruma haber verdiğini dile getiren Şen, "Hayvanın, çoban köpekleri tarafından parçalandığını gördük. Nesli tükenmekte olan hayvan türü olduğunu öğrenince çok üzüldüm." dedi.

Sırtlan sürüsünden Müslüman öğrencilere başörtüsü tacizi
Sırtlan sürüsünden Müslüman öğrencilere başörtüsü tacizi

Dünya

Sırtlan sürüsünden Müslüman öğrencilere başörtüsü tacizi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: Bu coğrafya sırtlanlar kavşağı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: Bu coğrafya sırtlanlar kavşağı

Gündem

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: Bu coğrafya sırtlanlar kavşağı

Yıldız Tilbe açtı ağzını yumdu gözünü! Sokaklara, timsah, komodo ejderi ve sırtlan bırakacağım...
Yıldız Tilbe açtı ağzını yumdu gözünü! Sokaklara, timsah, komodo ejderi ve sırtlan bırakacağım...

Medya

Yıldız Tilbe açtı ağzını yumdu gözünü! Sokaklara, timsah, komodo ejderi ve sırtlan bırakacağım...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23