Nesli tükenmekte olan "semender" bulundu

Yürüyüş yapmak için evinden çıkan Harun Yücel yol üzerinde nesli tehdit altında olan sarı benekli semender buldu.

Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi, “yağmur yağdıran böcü” olarak da adlandırılıyor.

Semenderi araçların ezmemesi için yol kenarına bırakan Yücel, "İlk defa gördüm. Nesli tehdit altında olan bir canlı olduğunu ve Yağmur yağdığından sonra görüldüğünü duymuştum. Görenlerin zarar vermemesini istiyorum." dedi.

Semendir nedir?

Kuyruklu kurbağalar ya da Semenderler, iki yaşamlıların yaklaşık 500 türünün ortak adıdır. Vücutları uzunlamasınadır ve uzun kuyrukludurlar. Nesli tükenmemiş olanları Urodela olarak gruplandırılırken bilinen tüm fosil kalıntıları ve nesli tükenmiş türleri ile beraber Caudata adı altında gruplandırılırlar.

Semender Türkiyede nerede yaşar?

Habitat kaybından dolayı soyu tehlikededir. Kara semenderi, Salamandridae familyasından bir semender türü. Batı Akdeniz'de güneybatı Türkiye ile Yunanistan'da görülürler. Doğal habitatları, ılıman ormanlar ve Akdeniz tipi çalılıklardır.