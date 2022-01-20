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Gündem Nesli tükenmek üzere ve 5 bin tanesi ele geçirildi!
Gündem

Nesli tükenmek üzere ve 5 bin tanesi ele geçirildi!

Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi. Şüpheli G.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 12:03:00 - 2022-01-20 12:40:54
Nesli tükenmek üzere ve 5 bin tanesi ele geçirildi!

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Gürcistan vatandaşı G.K’nin kullandığı otomobilde X-ray araması yapıldı.

Arama hangarına sevk edilen ve detaylı şekilde incelenen aracın sağ yolcu koltuğunun önündeki ayak boşluğunda, arka koltuğunun üzerinde, arka koltuğun önündeki ayak boşluğunda, aracın bagaj kısmında ve aracın stepne boşluğunda olmak üzere kutuların içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 11 kutu içerisinde 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi.
Şüpheli G.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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