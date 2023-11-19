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Yaşam Nesli tükenmek üzere! Orada görüntülendi
Yaşam

Nesli tükenmek üzere! Orada görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-11-19 10:37:00 -

Tunceli’de yağmurlardan sonra ortaya çıkan ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan sarı benekli semender görüntülendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de yağışlı hava hakim sürüyor. Yağmurla birlikte Pülümür ilçesinde bulunan tarihi Hanım Köprüsü mevkiinde habitat kaybı nedeniyle nesli tehlikede olan sarı benekli semender görüntülendi. Semender yiyecek arayışının ardından yaprakların arasına girerek gözden kayboldu.

Yağmurlardan sonra ortaya çıkan ve genellikle sümüklü böcek ve küçük tırtıllarla beslenen benekli semender, 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor.

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