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Yerel Nesli tükenmek üzere... 120 tanesi satılmak üzereyken yakalandı!
Yerel

Nesli tükenmek üzere... 120 tanesi satılmak üzereyken yakalandı!

Osmaniye'ye düzenlene operasyonda, nesli tükenmek üzere olan saka 120 saka kuşu satılmak üzereyken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 09:49:00 -
Nesli tükenmek üzere... 120 tanesi satılmak üzereyken yakalandı!

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde N.S. isimli yabancı uyruklu şahsın nesli tükenmekte olan saka kuşu ticareti yaptığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekipleriyle birlikte operasyon düzenlendi.

Yapılan baskında 120 adet saka kuşu ele geçirildi.

Öncelikle Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen kuşlar daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı HAYDİ ekibi ve DKMP’ye bağlı ekipler tarafından Kırmıtlı Kuş Cenneti içerisinde bulunan koruma bölgesinde doğaya salındı.

Gözaltına alınan N.S. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Şahsa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından da 120 bin lira idari para cezası kesilmişti.

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