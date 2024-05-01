Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Erzurum'da görülen yılanların dansı kamerada

Yörede “Hopa Engereği” olarak bilinen ve nesli tükenmek üzere olan iki yılanın dansı hayran bıraktırdı.

Oltu'nun Ayvalı Mahallesi'nde Oltu Çayı kenarında uzunlukları yaklaşık 2 metreyi aşan gri renkli iki yılanın danslarına denk gelen Nuh Albayrak isimli vatandaş, hemen cep telefonuyla kayıt yaptı.

Yaklaşık 15 dakika gibi bir süre dans eden yılanlar daha sonra çalılıklar içerisinde gözden kayboldular.