Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Alaca sansarı, Sivas’ta görüntülendi

İmranlı Belediyesi’nde personel olarak görev yapan Alpaslan Bal, yol çalışması yaptığı sırada yol üzerinde bir hareketlilik fark etti. İlk başta ne olduğunu anlayamayan Bal, dikkatlice baktığında ise alaca sansarla karşılaştı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar arasında bulunan alaca sansarı bir süre izleyen Bal, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Alaca sansarın insanlardan kaçmadığını belirten Bal, "Çok sevimliydi ve insanlardan kaçmıyordu. Gerçekten dost canlısıydı" dedi.

"GERÇEKTEN DOST CANLISIYDI"

Alpaslan Bal, alaca sansarı gördüğünü söyleyerek, "İmranlı’da yol çalışması yaparken farklı bir canlı gördük. Bu canlının alaca sansarı olduğunu gördük. Çok sevimliydi ve insanlardan kaçmıyordu. Gerçekten dost canlısıydı" dedi.