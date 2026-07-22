Varsa yoksa Eğin: Coğrafi işaret yolundaki Eğin ekmeği gurbetçilerin de gözdesi oldu

Ekmeğin üretim sürecine değinen Özçelik, "Çok az miktarda hazır maya ve kepekli buğday unu kullanıyoruz. Daha sonra bunları ince ince açıyor, odun ateşinde pişiriyoruz. Altı ve üstü aynı seviyede piştiği için çok lezzetli oluyor. Ayrıca uzun süre dayanıyor. Kurutularak yaklaşık 6 ay saklanabiliyor ya da derin dondurucuya konulabiliyor. Isıtıldığında ise fırından yeni çıkmış gibi oluyor. Doğal ve lezzetli bir ekmeğimiz var." dedi. Kolay hazmedilmesi ve uzun süre dayanmasının da ekmeğe talebi artırdığına işaret eden Özçelik, şunları kaydetti: "Ekmeğimizi eşinden, dostundan veya videolardan görenler var. Yurt dışından gelen vatandaşlar, baba ocaklarına gitmeden doğrudan fırına geliyor. Gurbetçiler aldıkları ekmekleri Polonya, Almanya, Fransa gibi ülkelere götürüyorlar. Hatta 'Yurt dışına kargo yapar mısınız?' diyenler de var. Ancak şu anda böyle bir sistemimiz yok. Zaten mevcut kapasitemizle taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. En büyük sıkıntımız eleman eksikliği." - "Ekmek kurutularak da çok uzun dönem saklanabiliyor" Köyün sakinlerinden Gökhan Turhan da Eğin ekmeğini en iyi yapan yerin Apçağa'da Osman usta olduğunu ifade etti. Ekmeği herkese tavsiye eden Turhan, "Ekmeği yedikleri zaman vazgeçemeyecekler. Özellikle taze ve sıcakken peynirle veya tereyağıyla tavsiye ederim. Çok lezzetli. Sindirim sistemine de çok faydalı. Onu da yedikleri zaman insanlar faydasını göreceklerdir. Ekmek kurutularak da çok uzun dönem saklanabiliyor. Sonradan ekmeği hafif nemlendirerek çok lezzetli bir şekilde aynı lezzetini bulabiliyorsunuz. Bu sebeple herkese tavsiye ediyorum. Biz aile olarak tercih ediyoruz." diye konuştu. Şehriban Türker ise köye dışarıdan turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin buradan ekmek aldıklarını ancak zaman zaman yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlara ekmek yetiştirmekte güçlük yaşandığını aktardı.