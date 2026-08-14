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Yaşam Nesli tükenme tehlikesindeki vaşak o şehirde görüntülendi
Yaşam

Nesli tükenme tehlikesindeki vaşak o şehirde görüntülendi

Yeniakit Publisher
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Nesli tükenme tehlikesindeki vaşak o şehirde görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan ve 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kamerayla kayıt altına alındı. Kayalık alana doğru ilerleyen vaşak, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan ve 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kamerayla kayıt altına alındı. Kayalık alana doğru ilerleyen vaşak, kısa süre sonra gözden kayboldu.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan, kedigiller familyasına ait bir tür olan ve ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde görüntülendi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Kemaliye ilçesi kırsalında kamerayla kayıt altına alınan vaşak, kayalık alana doğru giderek gözden kayboldu.

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