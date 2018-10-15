Nesli tükenme tehlikesinde olan paçalı baykuş, baygın halde bulundu

Kent merkezindeki çevre yolunda bitkin haldeki peçeli baykuşu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından merkeze götürülen baykuşa burada veteriner hekim tarafından besin takviyesi yapıldı.

Uluslararası çapta soyu tehlikede olan ve Türkiye'de çiftçi dostu olarak bilinen peçeli baykuş, daha sonra Aras Kuş Araştırma Eğitim Merkezi'nde halkalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baykuşgiller familyasından olan peçeli baykuşun yırtıcı bir tür olduğunu söyledi.

Peçeli baykuşun geceleri avlandığını ifade eden Türkoğlu, "Gündüzleri kaya ve ağaç kovuklarında yaşayan çiftçi dostu bu kuş, genelde tarla fareleriyle beslenen bir yırtıcıdır. Bu kuş kırmızı listede yer alan, türü tehlike altında olan ve korunması gereken yırtıcılardandır. " dedi.

Veteriner hekim İbrahim Gültekin ise kuşun çarpma sonucu baygın düştüğünü belirterek, "Vatandaşlar tarafından bulunan kuşun kanatlarında herhangi bir yaralama yoktur. Bu manada uçmasında herhangi sorun olmadığı görüldü ve tedavisini yaptık." diye konuştu.

Aras Kuş Araştırma Eğitim Merkezi'nde görevli Ayşegül Çoban da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kendilerine getirilen kuşun, biyometrik ölçümleri yapılarak halkalandığını ve daha sonra doğaya bırakıldığını belirtti.