SON DAKİKA
Nesli tükenme tehlikesinde: Hizan'da görüldü!
Nesli tükenme tehlikesinde: Hizan'da görüldü!

Bitlis'in Hizan ilçesinde, Türkiye'de koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi.

Türkiye'de koruma altındaki yaban hayvanları arasında yer alan vaşak, Hizan kırsalında kısa süreliğine görüntülendi. Doğada son derece nadir rastlanan bu türün kayda alınması, bölgenin biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir veri olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, vaşakların yaşam alanlarının daralması ve insan faaliyetleri nedeniyle ciddi tehdit altında olduğunu belirterek, bu tür görüntülerin koruma çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguluyor.

Vaşağın doğal ortamda rahatsız edilmemesi ve yaşam alanlarının korunması gerektiğine dikkat çekilirken, yetkililer ise vatandaşları yaban hayatına karşı daha duyarlı olmaya davet etti.

