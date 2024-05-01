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Yaşam Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendiler
Yaşam

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendiler

Yeniakit Publisher
2024-05-01 16:05:00 -

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri dronla görüntülendi.

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri, Palu Kalesi'nde dronla görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşayan dağ keçileri, Palu ilçesinde bulunan tarihi Palu Kalesi'nde görüntülendi. Kayalık alanı tırmanan keçiler bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar dron görüntüsüne saniye saniye yansıdı.

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