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Yerel

Nesli tükenen ’Su Samuru’ Kırşehir’de görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde olan ’Su Samuru’ Hirfanlı Baraj Gölünde görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:11:55 -
Nesli tükenen ’Su Samuru’ Kırşehir’de görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde olan ’Su Samuru’ Hirfanlı Baraj Gölünde görüntülendi.


Kırşehir’in Kaman ilçesinde bulunan Hirfanlı Barajına gezintiye giden 3 arkadaş, suda fark ettikleri su samurunu görüntüledi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde bulunan Su Samuru, bir sonra gözden uzaklaştı.



Su Samuru hakkında


Su samuru, sansargiller familyasından, nehir ve göl kıyılarında yaşayan etçil bir memelidir. Su kenarlarında kazdığı çukurlarda yaşar. Yuvası karada olmakla beraber girişi su altındandır. İçini kuru yaprak ve yosunlarla döşer. Ayrıca havalandırma deliği de bırakır.

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