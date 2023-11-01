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Aktüel Nesli tehdit altındaydı, Batman'da görüldü!
Aktüel

Nesli tehdit altındaydı, Batman'da görüldü!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 14:14:00 -
Nesli tehdit altındaydı, Batman'da görüldü!

Batman’da kent merkezinde, “Anadolu semenderi” olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender görüldü.

Batman’da kent merkezinde, “Anadolu semenderi” olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender görüldü.
İş yerini kapattıktan sonra Bahçeli Evler Mahallesi’nde yaya olarak evine giden Veysi Arslan, yolda yürüdüğü sırada nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender buldu.
Arslan, farklı bir hayvan olduğunu fark edince incelediğini ve bunun sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu fark ettiğini söyledi.
Genellikle yağmur sonraları ortaya çıkan Anadolu semenderini daha öne sıkça haberlerde okuduğunu belirten Arslan, "Gecenin karanlığında şehir merkezinde görünce şaşırdım. Hatta araçlar ezmesin, zarar vermesinler diye yolun kenarına bıraktım" dedi.

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