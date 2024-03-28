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Aktüel Neşe, boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabancayla öldürüldü
Aktüel

Neşe, boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabancayla öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-03-28 23:34:00 -
Neşe, boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabancayla öldürüldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki kocası Vedat G. (39) tarafından tabancayla başından vurulan 4 çocuk annesi Neşe G. (34), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat G., boşanma aşamasındaki ev hanımı eşi Neşe G. ile bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmada Vedat G., yanında bulunan tabancayla eşi Neşe G.'nin başına 1 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Neşe G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. 

4 çocuk annesi Neşe G.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Vedat G. olay yerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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