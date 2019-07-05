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Neriman Gürel Sağlık Ocağı’nda protokol imzaları atıldı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Avşar Mahallesinde yapımı devam eden ve yer tahsisi Turgutlu Belediyesi tarafından yapılan Neriman Gürel Sağlık Ocağı protokolünü imzalayarak, çalışmaları yerinde inceledi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:44
Neriman Gürel Sağlık Ocağı’nda protokol imzaları atıldı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Avşar Mahallesinde yapımı devam eden ve yer tahsisi Turgutlu Belediyesi tarafından yapılan Neriman Gürel Sağlık Ocağı protokolünü imzalayarak, çalışmaları yerinde inceledi. Hayırsever işadamı Ekrem Gürel’in annesi adına yaptırdığı sağlık ocağında incelemelerde bulunan Başkan Akın, sağlık ocağında çalışmaların devam ettiğini ve en kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.


Hayırsever iş adamı Ekrem Gürel’in annesi Neriman Gürel adına Avşar Mahallesinde yaptırdığı sağlık ocağında çalışmalar devam ediyor. Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ile Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın sağlık ocağı ile ilgili protokol imzalarını attı. İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit, Avşar Mahalle Muhtarı Yunus Gürbüz ve hayırsever iş adamı Ekrem Gürel ile birlikte yapımı devam eden Neriman Gürel Sağlık Ocağı’nda incelemelerde bulundu. Avşar Mahallesine sağlık ocağı kazandırılmasında büyük emeği olan Ekrem Gürel’e teşekkür eden Başkan Akın, “Geçtiğimiz günlerde sağlık ocağının yer tahsisi için protokol imzalamıştık. Bugün de yapılan çalışmaları yerinde incelemek istedik. Çalışmalar son derece hızlı ilerliyor. Turgutlu Belediyesi olarak desteklerimizi sürdürüyoruz. Avşar Mahallemizin ihtiyacı olan sağlık ocağı inşallah kısa sürede tamamlanıp hizmete girecek. Ben değerli büyüğüm Ekrem Gürel’e sağlık ocağının yapımı için verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:44
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