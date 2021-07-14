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Spor Nereye transfer olacağı merak ediliyordu! İşte Messi'nin takımı
Spor

Nereye transfer olacağı merak ediliyordu! İşte Messi'nin takımı

Geçtiğimiz ay Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi'nin nereye transfer olacağı merakla takip ediliyordu. Arjantinli yıldız Barcelona ile sözleşme yenileme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 18:39:00 -
Nereye transfer olacağı merak ediliyordu! İşte Messi'nin takımı

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Barcelona ile 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Barcelona'nın altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir kulüpte forma giymeyen 34 yaşındaki yıldız, kulübün finansal durumu nedeniyle maşında yüzde 50'lik indirime de gitti.

İspanya basınında yer alan habere göre, Lionel Messi sözleşmesinin sona erdiği Barcelona ile 5 yıllık yeni imza için prensip anlaşmasına vardı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir kulüpte forma giymeyen 34 yaşındaki yıldız, kulübün finansal durumu nedeniyle de maşında yüzde 50'lik indirime gitti.

34 yaşındaki oyuncu, Barcelona'da 778 maça çıkarken, 672 gol atıp 305 asist yaptı. Messi, Katalan ekibiyle 10 kez La Liga ve 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Messi ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

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