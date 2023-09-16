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Yerel Nereye gidiyoruz böyle! Gençliğin iç acıtan görüntüsü
Yerel

Nereye gidiyoruz böyle! Gençliğin iç acıtan görüntüsü

Yeniakit Publisher
2023-09-16 14:33:00 - 2023-09-16 14:34:34

Arnavutköy’de 15-16 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocukları parkta kavga etti. Birbirini yerde sürükleyen, tekme tokatlarla birbirine saldıran çocuklar başka bir grup tarafından video kaydına alınırken, çevredeki vatandaşlar ise kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

Arnavutköy’de 15-16 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocukları parkta kavga etti. Birbirini yerde sürükleyen, tekme tokatlarla birbirine saldıran çocuklar başka bir grup tarafından video kaydına alınırken, çevredeki vatandaşlar ise kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

Olay, dün Arnavutköy’de bulunan Yunus Emre Parkı’nda meydana geldi. Yaşları 15-16 olduğu tahmin edilen kız çocukları parkta bir araya gelerek tartışmaya başladı. Kısa bir sürede tartışma büyüyünce kızlar saç baş kavgaya tutuştu. Birbirini yerde sürükleyen, tekme tokatlarla birbirine saldıran çocukların kavgasını çevredeki diğer çocuklar ve vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti. Parkta bulunan bir başka grup ise yaşanan kavgayı video kaydına aldı.

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