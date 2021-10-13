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Gündem Neresinden bakarsanız kepazelik! Başörtülü kadından sapkınlara meşale hizmeti (!)
Gündem

Neresinden bakarsanız kepazelik! Başörtülü kadından sapkınlara meşale hizmeti (!)

Türk-İslam aile gelenekleri ile bağdaşmayan ve toplumsal değerleri ayaklar altına alan rezaletlere, sosyal medyada yayılan ve 2 eşcinselin evlilik teklifi sonrası hangi amaçla örtündüğünü kavrayamayan başörtülü bir kadının rezilliğe meşale tutması da eklendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 12:02:00 - 2021-10-13 12:16:43

 yeniakit.com.tr 

Türk-İslam aile gelenekleri ile bağdaşmayan ve toplumsal değerleri ayaklar altına alan rezaletlere bir yenisi daha eklendi.

Tiktok ve Twitter’da gündem olan görüntülerde, Caner isimli sapkın, Necdet isimli ahlaksıza evlilik teklifi etti.

İki eşcinselin bir arada olduğu görüntülerde başörtülü bir kadının yer alması da dikkatlerden kaçmazken özenle hazırlanan evlilik teklifi videosunda, başörtülü kadının sapkınlara destek verdiği ve meşale tutarak evlilik teklifini desteklediği görüldü.

Videonun kurgu olup olmadığını henüz bilinmezken, videonun gerçek olma ihtimali de, gençlik arasında ahlaki çözülmenin geldiği mide bulandırıcı ve korkutucu seviyeyi gözler önüne serdi. Rezil görüntüler sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu.

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