Neresinden bakarsan bak riyakarlık! Bunlar da çocuk değil mi Kılıçdaroğlu?

6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasını bahane edip herhangi bir randevu talep etmeden Adalet Bakanlığı'na yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amacının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olayla ilgili harekete geçmesini sağlamak olduğunu iddia ederek "Adalet Bakanlığı'na gitmeseydik, Erdoğan konuşmayacaktı" dedi.

Şov peşinde koşarak sözde duyar kasan Kılıçdaroğlu'nun benzer bir tavrı çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarabilmek umuduyla HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan acılı aileler için göstermemesi "riyakarlık" olarak yorumlandı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili'nde Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü tavrı ele alındı.

CHP'lilerin ve HDP'lilerin dağa kaçırılan kız çocuklarına ses çıkarmamasına tepki gösteren Ali İhsan Karahasanoğlu yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"PKK'ya kaçırılan kızlar 12-13 yaşında. Bir tane Allah'ın kulu CHP'li veya HDP'li çıkıp da "bu affedilemez bir suçtur", "yanlıştır" demedi. Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'na yürüyor. Ben yürüdükten sonra Erdoğan bu olayı gündemine aldı diyor. Şimdi Erdoğan senin yürümen sebebiyle gündeme aldı mı almadı mı bilmem ama biz burdan haykırıyoruz diyoruz ki Diyarbakır Diyarbakır... Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici diyor ki 'Diyarbakır Anneleri için yürüdün mü Kılıçdaroğlu?'. Kılıçdaroğlu hiç tınlamıyor bile."