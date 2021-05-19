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Gündem Neredeyse katliamdan Erdoğan'ı suçlu tutacaklar! ABD'den akılalmaz suçlama
Gündem

Neredeyse katliamdan Erdoğan'ı suçlu tutacaklar! ABD'den akılalmaz suçlama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Yahudi karşıtı olmakla suçladı ve Filistin'deki gerginliği artırdığını savundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 07:30:00 - 2021-05-19 07:38:58
Neredeyse katliamdan Erdoğan'ı suçlu tutacaklar! ABD'den akılalmaz suçlama

İsrail dünyanın gözü önünde Filistinlilere yönelik katliamlarına devam ederken, Siyonistlerin saldırılarını meşrulaştırmak için kırk takla atan ABD ve Batılı ülkeler, Filistinlilerin kendi imkanlarıyla başlattığı direnişi ise terör olarak nitelendiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'i ve destekçilerini sert dille kınadığı ve saldırıları lanetlediği konuşma, eli kanlı Siyonistleri cilalayan küresel eşkıya ABD'yi rahatsız etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yahudi halkına karşı sahip olduğu Antisemitist söylemlerini şiddetle kınadığını" söyledi.

Price'ın yaptığı resmi açıklamada, Erdoğan'ın sözlerinin kınanması gerektiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve diğer Türk liderleri şiddeti daha fazla kışkırtabilecek sözlerden kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.

Türkiye'ye, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı sona erdirmek için ABD'ye katılması çağrısının yapıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok. ABD, tüm biçimleriyle antisemitizmle mücadele etme konusunda kararlığa sahip. Antisemitizme sıklıkla eşlik eden, şiddeti ve antisemitizmi destekleyen tehlikeli yalanları da ciddiye alıyoruz. Yalanlara daima gerçeklerle karşı koymalı ve nefret suçlarına adaletle cevap vermeliyiz."

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