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Sağlık Neredeyse herkes kullanıyor! Cilde verdiği zararı tahmin edemezsiniz
Sağlık

Neredeyse herkes kullanıyor! Cilde verdiği zararı tahmin edemezsiniz

Yeniakit Publisher
2023-11-09 10:01:00 -
Neredeyse herkes kullanıyor! Cilde verdiği zararı tahmin edemezsiniz

Günlük hayatta sık sık kullanılan antibakteriyeller ve parfümlü kokular cilde pek çok zarar veriyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, ciltte kurumanın önüne geçmek için düzenli nemlendirilmesi gerektiğini belirtirken, antibakteriyel sabun ve parfümlü sabunların cilde daha çok zarar verdiğini söyledi.

Kış aylarında soğuk hava, klima ve kalorifer ile ısınan kapalı ortamların yanı sıra çevre kirliliği, kalın, yünlü, sentetik giysilerin deriyi olumsuz etkilediğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, kış aylarında daha az banyo yapmanın da bu etkenlerden biri olduğunu ifade etti Küçükçakır, şunları söyledi:

"Bu dönemde cildimiz kurumaya başlar. Çatlayan dudaklar, kaşınan dirsekler ve burnun yanları, kaşlar ve alın bölgesini kapsayan T bölgesi bu kuruluğun belirtisidir. Yüz dışında en sık kuruyan diğer bölgeler, kollar, bacaklar, eller ve ayaklardır. Kuruyan tırnaklarda ince dikey çizgiler, tırnak uçlarında kat kat ayrışma ve kırılmalar en sık rastlanan şikayetlerdir. Saçlı derinin kuruması saçlarda kepeklenme, saç tellerinde elektriklenme, kabalaşma ve matlaşma şeklinde kendini belli edebilir."

Antibakteriyel ve parfümlü sabunların cildin soyulmasına sebep olarak zarar verdiğini belirten Dr. Küçükçakır, cildi korumanın yollarını ise şöyle açıkladı;

"En önemli nokta cildin yağ tabakasının desteklenmesinden geçer. Cilt tipimizde değişikliğe uğradığından kışın cilt bakımı yaparken kullanılan cilt bakım ürünleri, yazın kullanılan cilt bakım ürünlerinden farklı olmalıdır. Örneğin kışın yağlı ciltler soğukta daha az yağlanırken, normal ciltler kurur, kuru ciltler ise ağrı duyacak kadar hassaslaşır. Cilt temizliği yaparken kullanılan antibakteriyel ve parfümlü sabunlar cildin koruyucu yağ tabakasını soyarak yarardan fazla zarar verebilir. Bu sebeple kremli ve nemlendiricili hafif sabunlar veya gliserin, lanolin ve buna benzeyen yağ içerikli duş jelleri kullanılabilir. Çok kuru ciltler için yüz ve vücutta yağlı kremler, yağlı ve akneye meyilli ciltlerde ise su bazlı kremler tercih edilmelidir. Bacaklar ve kollar daha kurumaya meyilli bölgeler olduğu için bu bölgelerde yağlı kremler tercih edilmelidir. Nemlendirici kremler tercihe göre genellikle gliserin, vazelin, üre, laktik asit ve hyalüronik asit içerirler. Bu nemlendiriciler kuruluğu önlemek için soğuk havalarda sıklıkla ve tercihen banyo sonrası nemli cilde sürülmelidir. Eğer yağlı cilde sahipseniz ve cildinizi daha fazla yağlandırmadan sadece nemlendirmek istiyorsanız 'komodojenik olmayan (noncomodogenic)\' ürünlere yönelebilirsiniz. Bu ürünler cildinizdeki gözenekleri tıkamaz."
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