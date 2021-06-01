Neredesiniz? Akit manşet attıkça kafayı kuma gömüyorlar

Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu ve Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili programında Koç Grubuna ait Demir Export firmasının Sivas'ın Kangal ilçesinde 3 bölgede gerçekleştirdiği siyanürlü altın madeni skandalı ele alındı.

Sözde çevreciler nerede?

Programda sözde ağaçlar kisvesi adı altında başlatılan Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümünde olduğumuzu hatırlatan Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Koç'un Sivas'ın Kangal ilçesinde 3 bölgede gerçekleştirdiği siyanürlü altın madeni skandalına sözde çevrecilerin ses çıkarmadığını belirterek tepki gösterdi. Akit gazetesinin konuyla ilgili çok sayıda haber yaptığını, bu durumla ilgili de davalara maruz kalacağını belirten Karahasanoğlu, sözde çevre duyarlılarının Gezi olaylarında 3 ağaç için sokağa çıkanların şimdi tek bir ses çıkarmadığını söyledi. TEMA Vakfı'nın da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamasına göndermede bulunan Karahasanoğlu, "Verebilecekleri cevap yok çünkü suçlarını biliyorlar,vehametin büyüklüğünü biliyorlar, fecaati biliyorlar. Dolayısıyla verebilecekleri bir cevap olmadığı için üzerini örtmeye çalışıyorlar." dedi.

