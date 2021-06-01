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Neredesiniz? Akit manşet attıkça kafayı kuma gömüyorlar

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Koç Grubuna ait Demir Export firmasının Sivas'ın Kangal ilçesinde yaptığı siyanürlü altın madeni skandalı ele alındı. Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Gezi olaylarında sözde ağaç için sokağa çıkanların bu olaya karşı sessiz kalmasına sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 12:40:00 -

Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu ve Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili programında Koç Grubuna ait Demir Export firmasının Sivas'ın Kangal ilçesinde 3 bölgede gerçekleştirdiği siyanürlü altın madeni skandalı ele alındı.

Sözde çevreciler nerede?

Programda sözde ağaçlar kisvesi adı altında başlatılan Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümünde olduğumuzu hatırlatan Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Koç'un Sivas'ın Kangal ilçesinde 3 bölgede gerçekleştirdiği siyanürlü altın madeni skandalına sözde çevrecilerin ses çıkarmadığını belirterek tepki gösterdi. Akit gazetesinin konuyla ilgili çok sayıda haber yaptığını, bu durumla ilgili de davalara maruz kalacağını belirten Karahasanoğlu, sözde çevre duyarlılarının Gezi olaylarında 3 ağaç için sokağa çıkanların şimdi tek bir ses çıkarmadığını söyledi. TEMA Vakfı'nın da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamasına göndermede bulunan Karahasanoğlu, "Verebilecekleri cevap yok çünkü suçlarını biliyorlar,vehametin büyüklüğünü biliyorlar, fecaati biliyorlar. Dolayısıyla verebilecekleri bir cevap olmadığı için üzerini örtmeye çalışıyorlar." dedi.

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Yorumlar

Ersin

Bunlar çevreci değil çerçeveci
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sizofren savar

MASONİK SİYONİST MEDYANIN KOÇ GRUBU ALEYHİNDE BİRSEY YAZMASINA İMKAN VARMI HİC?
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