Nereden nereye! Türkiye vuruyor, ABD taziyeye gidiyor

Akit TV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Manşetlerin Dili'nde, ABD'nin kontrolü altındaki teröristlere karşı Türkiye'nin yürüttüğü etkin mücadele de masaya yatırıldı.

Türkiye'nin artık kimseden izin almadan kendi operasyonlarını yürüttüğünü vurgulayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

Türkiye, ABD'nin koruduğu kolladığı ve öldükleri zaman taziye yayınladıkları teröristleri korkmadan etkisiz hale getiriyor artık. Bu çok önemli bir gelişme. İşte ABD'den izin almamız lazım, oraya gireceksek bölgede ABD de var, yakınlarda üsleri var, gibi söylemler vardı. Ne yazık ki bizim içimizde de sol cenahtaki yayın organları da, "Amerika ne der bu işe" diyerek operasyonları itibarsızlaştırmak için algı üretiyorlardı. Şimdi artık Türkiye, Amerika'nın taziye yayınlayacağı kişi hakkında, "Ben etkisiz hale getirdim" diyor.