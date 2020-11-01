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Siyaset Nereden nereye! Davutoğlu açıkladı: 9 Kasım'da paylaşacağım
Siyaset

Nereden nereye! Davutoğlu açıkladı: 9 Kasım'da paylaşacağım

Başkanlık Sistemi'nin zaruret olduğunu ve gelecek nesiller için Başkanlık Sistemi'nin daha iyi bir form olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisince hazırlanan "tam demokratik güçlendirilmiş parlamenter sistem modeli"nin 9 Kasım Pazartesi kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:19:00 -
Nereden nereye! Davutoğlu açıkladı: 9 Kasım'da paylaşacağım

ANFA Altınpark Kongre Merkezi'nde "Gelecek Senin Gelecek Türkiye'nin" sloganıyla düzenlenen Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Başkanlık Sistemi'ni eleştirerek 9 Kasım Pazartesi günü partisinin 'parlamenter sistem' modelini açıklayacağını söyledi.

GP lideri Davutoğlu, partisinin tam demokratik güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Demokrasimizi kalıcı şekilde kurumsallaştırarak, ülkemizi gelecek asırlara taşıyacağına inandığımız tam demokratik güçlendirilmiş parlamenter sistem modelimizi 9 Kasım Pazartesi kamuoyumuzla paylaşacağız. Daha sonra da bütün siyasi parti liderleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve vatandaşlarımızdan katkılarını, önerilerini isteyeceğiz."

Başkanlık Sistemi'nin böyle savunmuştu

Prof. Dr. Davutoğlu, bugün başkanlık sistemini parlamenter sistemle değiştirmeyi parti hedefi olarak açıklarken, geçmişte başkanlık sistemini bakın hangi sözlerle savundu?

14 Nisan 2015: Hayata geçirilmesi açısından bir zarurettir

Türkiye 7 Haziran genel seçimlerine gitmeye hazırlanırken dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanı olarak seçim beyannemesini açıklamıştı. ‘Yeni Türkiye Sözleşmesi’ adı verilen beyannamenin başkanlık sistemiyle ilgili bölümü ise şöyleydi:

“Yetki kargaşası ile malul hale gelmiş olan idari yapının ve yürütme erkinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Yürütme erkinde yetki-sorumluluk dengesinin hiçbir tereddüde mahal vermeyecek bir açıklıkta ortaya konması, yönetimde etkinlik ve hesap verilebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından bir zarurettir.”

28 Aralık 2015: Torunlarımız rahat etsinler diye Başkanlık Sistemi en doğru form

Başbakan olduğu dönemde Davutoğlu, Sırbistan’a gitmeden önce havalimanında gazetecilerin karşına geçmişti. Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapan Davutoğlu, “Bize göre en doğru form başkanlık sistemidir. Öyle bir anayasa, öyle bir hükümet modeli koyalım ki torunlarımız da rahat etsinler” demişti.

27 Mart 2016: Başkanlık Sistemi'ni benimseyen anayasa için her türlü adımı atacağız

Eski Başbakan Davutoğlu, DEİK Dünya Türk Girişimciler Kurultayı Gala Yemeği’nde konuşmuştu. Yeni anayasa çalışmaları için yol haritasını belirlediklerini anlatan Davutoğlu, “Başkanlık sistemini benimseyen anayasa için her türlü adımı atacağız” demişti.

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