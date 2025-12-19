  • İSTANBUL
Spor Nereden nereye! 4 büyüklere kök söktüren kulüp küme düşürüldü
Spor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2 maça çıkmayan Yeni Malatyaspor'u küme düşürdü.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 13 Aralık 2025'te oynanması gereken Granny's Waffles Kırklarelispor maçına çıkmayan Malatya temsilcisi 3-0 mağlup sayıldı.

Disiplin Kurulu, bu eylemi aynı sezon içerisinde ikinci kez gerçekleştirdiği için Yeni Malatyaspor'u Nesine 3. Lig'e düşürdü.

Kurul, bu müsabaka tarihinden itibaren Yeni Malatyaspor ile maçı olan diğer takımların karşılaşmaları oynamaksızın hükmen galip sayılmasına hükmetti.

Yeni Malatyaspor, TFF’nin başlattığı bahis soruşturması kapsamında 7 oyuncusunun hak mahrumiyeti cezası alması ve sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle son maçlara çıkamamıştı.

Yeni Malatyaspor Kulüp 2. Başkanı Abdullah Aksoğan, "Oyuncu sayımız çıkmıyor. Dolayısıyla kadro yetersizliğimiz var. Talimat gereği zaten düşüyoruz." demişti.

