İstanbul'da yaklaşık 7 milyar TL'lik operasyon!
Gündem

İstanbul'da yaklaşık 7 milyar TL'lik operasyon!

AA
AA Giriş Tarihi:
İstanbul'da yaklaşık 7 milyar TL'lik operasyon!

2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlendiği tespit edilen 'mali müşavir' çetesine operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye dayanarak 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağlanan şirketlere sahte fatura temin edildiği ve bu sahte faturaların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlerine kayıt etmek yoluyla kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği de belirlendi.

 

Şüphelilerin haksız şekilde KDV iadesi alarak devleti 2020-2021 yılı arasında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğrattıkları belirlendi.

Elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir şeklinde yeniden şirkete veya şahıslara dönüşünün sağlanarak ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı da soruşturma kapsamında belirlendi.

Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

