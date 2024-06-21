Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Sözcü'den Fatih Portakal'a fahiş maaş!

Medya Radar, Fatih Portakal'ın Sözcü TV ile önümüzdeki 9 aylık sezon için 14 milyon TL'ye anlaştığını iddia etti.

Medya Radar'ın "keskin kalem" mahlas adlı köşe yazarının aktardığı iddiaya göre Fatih Portakal'ın aylık maaşı sezonda 9 ay çalıştığı göz önüne alınınca 1 buçuk milyon liraya geliyor.

Medya Radar'daki "keskin kalem", evinin bulunduğu İzmir'e gidip gelmek amacıyla uçak biletlerinin de kanal tarafından karşılandığını yazdı.

Öte yandan yazıda, Portakal’ın evinin İzmir’de olmasından dolayı İstanbul’da otelde kaldığı ve otel masraflarının da kanal tarafından karşılandığı iddia edildi.

Fatih Portakal'ın konakladığı otelin gecelik fiyatının da 150 ile 200 Euro (7 bin lira) olduğu belirtildi.

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Çalışanlar arasında maaş uçurumu!

Medya Radar'daki "keskin kalem" mahlas adlı köşe yazarı Sözcü TV’deki çalışanlar arasında maaş uçurumu olduğunu da ifade etti.

Muhabirlerin, editör ve spikerlerin maaşlarına değinen yazar, “Haberin tüm yükünü sırtında taşıyan muhabirler 25 bin ila 35 bin lira arasında maaş alıyor. Haber merkezlerinin belkemiği olan editörler 40 ila 45 bin TL’ye talim ediyor. Diğer spikerler ortalama 70 ila 100 bin lira maaşa çalışıyor. Uçuruma bakar mısınız?” ifadelerini kullandı.