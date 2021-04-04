Nerede ve nasıl bir araya geldiler, kimlerle bağlantılılar? İşte demokrasiyi hedef alan o 103 hadsiz
İşte Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni bahane ederek gece yarısı yayınladıkları bildiriyle hükümete darbe tehdidinde bulunan 103 emekli amiralin tam listesi!.. Bu 103 hadsizin kiminle bağlantılı olduğu, nerede ve nasıl bir araya gelip bu rezil bildiriye imza attıkları da merak konusu oldu.
103 eski amiral bozuntusu, son günlerde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin iptali ve takkeli fotoğrafı yayılan bir asker üzerinden akılalmaz bir bildiri yayınladı. Bildiride milletin oylarıyla seçilen hükümete darbe tehdidinde bulunuldu. Türkiye’de büyük infiale neden olan bildiriyi imzalayan 103 eski Türkiye artığının nerede buluştukları, bildiriyi kime, nasıl yazdırdıkları ve kime hizmet ettikleri merak konusu oldu!..
İşte o hadsizler:
- 1. E. Amiral Ergun MENGİ
- 2. E. Amiral Alaettin SEVİM
- 3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN
- 4. E. Amiral Işık BİREN
- 5. E. Amiral Ahmet ŞENOL
- 6. E. Amiral Hasan HOŞGİT
- 7. E. Amiral Vedat ERSİN
- 8. E. Amiral Metin AÇIMUZ
- 9. E. Amiral Atilla KEZEK
- 10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU
- 11.E.Amiral Önder ÇELEBİ
- 12.E.Amiral Metin POYRAZLAR
- 13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU
- 14.E.Amiral Engin BAYKAL
- 15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ
- 16.E.Amiral Atilla KIYAT
- 17.E.Amiral Vehbi ALPMAN
- 18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU
- 19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL
- 20.E.Amiral Serdar DÜLGER
- 21.E.Amiral Abdullah METE
- 22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ
- 23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR
- 24.E.Amiral Ersin GÜLER
- 25.E.Amiral Nadir KINAY
- 26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT
- 27.E Amiral İlker GÜVEN
- 28.E.Amiral Baha EREN
- 29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU
- 30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU
- 31.E.Amiral Hakan ERCAN
- 32.E.Amiral Mesut ÖZEL
- 33.E.Amiral Taner EZGÜ
- 34.E.Amiral İbrahim AKIN
- 35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI
- 36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU
- 37.E.Amiral Taner BALKIŞ
- 38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ
- 39.E.Amiral Hakan ERAYDIN
- 40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR
- 41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR
- 42.E.Amiral Yalçın ERTUNA
- 43.E.Amiral Türker ERTÜRK
- 44.E.Amiral Aydın CANEL
- 45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ
- 46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU
- 47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU
- 48.E.Amiral Ahmet AKSOY
- 49.E.Amiral Can ERENOĞLU
- 50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU
- 51.E.Amiral Abdullah AKGÜL
- 52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK
- 53.E.Amiral A. Serdar AKINSEL
- 53.E.Amiral İlker GÜVEN
- 54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ
- 55.E.Amiral Caner BENER
- 56.E.Amiral Nejat BERKSUN
- 57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ
- 58.E.Amiral Tayfun TANSAN
- 59.E.Amiral İskender YILDIRIM
- 60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL
- 61.E.Amiral Uğur YİĞİT
- 62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY
- 63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ
- 64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU
- 65.E.Amiral Murat BİLGEL
- 66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ
- 67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK
- 68.E.Amiral Tufan MİMİR
- 69.E.Amiral Turgut TUFAN
- 70.E.Amiral Turhan ÖZER
- 71.E.Amiral Alper TEZEREN
- 72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR
- 73.E.Amiral Ruhsar SÜMER
- 74.E.Amiral Cemal ÜREN
- 75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS
- 76.E.Amiral Deniz CORA
- 77.E.Amiral Gürkan İNAN
- 78.E.Amiral Atilla TONGUÇ
- 79.E.Amiral Mustafa KARASABUN
- 80.E.Amiral Erol YÜKSEL
- 81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN
- 82.E.Amiral Bülent OLCAY
- 83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN
- 84.E.Amiral Turgay ERDAĞ
- 85.E.Amiral İsmail TAYLAN
- 86.E.Amiral Aydın GÜRÜL
- 87.E.Amiral Raif NALDEMİR
- 88.E.Amiral Numan ALANSAL
- 89.E.Amiral Tanzar DİNÇER
- 90.E.Amiral Erol ADAYENER
- 91.E.Amiral Haluk Sayın
- 92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU
- 93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN
- 94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL
- 95.E.Amiral Doğan DENİZMEN
- 96.E.Amiral Taner AKKAYA
- 97.E.Amiral Necati KURT
- 98.E.Amiral Tayfun URAZ
- 99.E.Amiral Engin HEPER
- 100.E. Amiral Hayati Bilgiç
- 101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN
- 102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN
- 103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL