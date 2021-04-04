Nerede ve nasıl bir araya geldiler, kimlerle bağlantılılar? İşte demokrasiyi hedef alan o 103 hadsiz

103 eski amiral bozuntusu, son günlerde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin iptali ve takkeli fotoğrafı yayılan bir asker üzerinden akılalmaz bir bildiri yayınladı. Bildiride milletin oylarıyla seçilen hükümete darbe tehdidinde bulunuldu. Türkiye’de büyük infiale neden olan bildiriyi imzalayan 103 eski Türkiye artığının nerede buluştukları, bildiriyi kime, nasıl yazdırdıkları ve kime hizmet ettikleri merak konusu oldu!..

İşte o hadsizler: